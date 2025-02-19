Ги Буше о 2:1 с «Металлургом»: «Авангард» обессилен: многих игроков нет в составе, другим приходится выкладываться. Горжусь, как ребята выигрывают на морально‑волевых»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги игры с «Металлургом».
Омский клуб одержал победу со счетом 2:1 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. «Авангард» выиграл пятую игру подряд.
«Очень сложная победа. Стоит отметить, что наши игроки действительно обессилены, потому что у нас многих ребят нет в составе, многим приходится выкладываться и получать много игрового времени.
Думаю, что в первом периоде вы могли видеть, как нам не хватало свежих ног и энергии. Но мы кое‑что поменяли. Думаю, у нас это получилось.
Горжусь тем, как наши ребята на морально‑волевых выигрывают матчи, это здорово», – сказал Ги Буше.
Катастрофа с травмами…пошла на пользу «Авангарду»! Что берут с собой «ястребы» из сложнейшего отрезка сезона
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости