Ги Буше о 2:1 с «Металлургом»: «Авангард» обессилен: многих игроков нет в составе, другим приходится выкладываться. Горжусь, как ребята выигрывают на морально‑волевых»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги игры с «Металлургом».

Омский клуб одержал победу со счетом 2:1 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. «Авангард » выиграл пятую игру подряд.

«Очень сложная победа. Стоит отметить, что наши игроки действительно обессилены, потому что у нас многих ребят нет в составе, многим приходится выкладываться и получать много игрового времени.

Думаю, что в первом периоде вы могли видеть, как нам не хватало свежих ног и энергии. Но мы кое‑что поменяли. Думаю, у нас это получилось.

Горжусь тем, как наши ребята на морально‑волевых выигрывают матчи, это здорово», – сказал Ги Буше .

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