Якупов о Ги Буше: «Если сравнивать его с кем-то, то только с Хартли. Больше никто рядом не стоит»

Наиль Якупов высказался о работе с тренером «Авангарда» Ги Буше.

– Насколько Ги Буше похож на типичного энхаэловского тренера?

– Я играл в НХЛ. Но у меня там таких тренеров не было! Поэтому так сравнивать не могу. Не могу сказать, что мне прям в Северной Америке не повезло. Давно уже эту страницу перевернул. Не то что я это забыл. Но я играю в хоккей, в моменте счастлив. Меня все устраивает в «Авангарде ».

Если сравнивать с кем-то Буше, то только с Бобом Хартли . Больше никто рядом не стоит. Не в укор другим специалистам и тренерам, с кем я работал. У всех есть свои хорошие качества, как и вера в определенную методику.

Своя система есть и у Ги Буше, только она более детальная и щепетильная. А если ты ее не понимаешь – кто бы ты ни был, тебя Буше посадит на лавку. Пропустишь пару смен, снова не поймешь – можешь всю игру просидеть. Правила для всех одинаковые.

Либо ты выполняешь все, либо за тебя будет выполнять другой хоккеист.

– Один на один вы с Ги беседуете?

– У нас бывает такое общение. Не так чтобы часто – очень необычные моменты, даже когда ты этого не ждешь. Например, Буше к тебе в столовке подойдет или где-то в коридоре остановит. Такое бывает внезапно.

И поначалу ты как-то опасаешься – новый тренер, к нему присматриваешься. И взгляд в очках, будто не улыбается. Но потом видишь, что очень грамотный специалист, с которым можно и улыбнуться, и посмеяться, и не только о хоккее поговорить.

В основном к тебе Буше после тренировок подъезжает. Тогда есть время, которое можно уделить игроку. А потом тренеры идут смотреть видео, – сказал нападающий «Авангарда» Наиль Якупов .