Силантьев о «Металлурге»: «Не вижу никакого синдрома. Сейчас мы выходим на тот уровень, который позволяет бороться за самые высокие места»

Дмитрий Силантьев не видит у «Металлурга» постчемпионского синдрома.

– У «Металлурга» было очень тяжелое начало нынешнего сезона, и даже сейчас команда идет за пределами первой четверки Восточной конференции. Можно сказать, что «Магнитка» столкнулась с синдромом второго сезона, когда после выигранного трофея результаты ухудшаются?

– На самом деле не вижу никакого синдрома. Да, в начале сезона было сложно. По многим причинам – тут и травмы игроков, и приход в команду новых людей, которым нужно было время на притирку. Да и тем, кто оставался с чемпионского сезона, нужно было все начинать сначала.

Но сейчас мы выходим на тот уровень, который позволяет бороться за самые высокие места. И при этом очевидно, что можем играть еще лучше. Главное – показать все свои лучшие качества в плей-офф, где будет самое интересное.

– Есть разница, с какого места выходить в плей-офф?

– Конечно, хочется завершить регулярку как можно выше. Чтобы больше игр в плей-офф сыграть дома. Но независимо от этого в плей-офф, где все игры на вылет, надо при любых обстоятельствах выходить и играть на максимуме, думая только о победе. Просто дома всегда есть важное преимущество в виде поддержки болельщиков.

Нас в Магнитогорске поддерживают очень сильно – это особенно было заметно во время прошлогоднего плей-офф и помогло нам выиграть Кубок Гагарина . Поэтому сделаем все, чтобы подняться повыше в регулярке, – сказал форвард магнитогорцев.