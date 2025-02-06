Якупов об Омске: «Абсолютно радостная атмосфера – везде поздороваются, гостеприимно встретят. В такой малине очень приятно жить и играть»
31-летний форвард вернулся в «Авангард» по ходу текущего регулярного чемпионата, проведя полтора года в «Нефтехимике» и «Куньлуне».
– Почему Омск для вас – особенный город?
– Я в России не могу назвать другой город, где тебя узнают всегда и везде. Абсолютно радостная атмосфера. Везде с тобой поздороваются, гостеприимно встретят.
Очень приятно жить и играть, образно говоря, в такой малине. Чувствую себя в Омске даже комфортнее, чем когда выступал за «Авангард» два года назад.
Я ведь уже четвертый или пятый сезон провожу за омский клуб. Мы тут и Кубок Гагарина брали, и это самый большой этап моей карьеры. Ко всему привык в «Авангарде». Даже вот персонал остался тот же самый, как с моего первого дня.
Со всеми я хорошо знаком, со всеми дружим. На каждый твой бытовой вопрос найдется человек, который окажет помощь, начиная с водителей и сервисменов, а заканчивая врачами, – сказал нападающий «Авангарда» Наиль Якупов.
Якупов о своем прогрессе: «Работа и везение. Я повзрослел, что-то переосмыслил, перестал заниматься самоедством. При Буше не нужно что-то придумывать – все на блюдечке приносят»
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