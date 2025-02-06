Якупов об Омске: «Абсолютно радостная атмосфера – везде поздороваются, гостеприимно встретят. В такой малине очень приятно жить и играть»

Наиль Якупов рассказал о своей жизни в Омске.

31-летний форвард вернулся в «Авангард » по ходу текущего регулярного чемпионата, проведя полтора года в «Нефтехимике» и «Куньлуне».

– Почему Омск для вас – особенный город?

– Я в России не могу назвать другой город, где тебя узнают всегда и везде. Абсолютно радостная атмосфера. Везде с тобой поздороваются, гостеприимно встретят.

Очень приятно жить и играть, образно говоря, в такой малине. Чувствую себя в Омске даже комфортнее, чем когда выступал за «Авангард» два года назад.

Я ведь уже четвертый или пятый сезон провожу за омский клуб. Мы тут и Кубок Гагарина брали, и это самый большой этап моей карьеры. Ко всему привык в «Авангарде». Даже вот персонал остался тот же самый, как с моего первого дня.

Со всеми я хорошо знаком, со всеми дружим. На каждый твой бытовой вопрос найдется человек, который окажет помощь, начиная с водителей и сервисменов, а заканчивая врачами, – сказал нападающий «Авангарда» Наиль Якупов .

Якупов о своем прогрессе: «Работа и везение. Я повзрослел, что-то переосмыслил, перестал заниматься самоедством. При Буше не нужно что-то придумывать – все на блюдечке приносят»