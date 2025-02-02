Якупов получит около 75 млн рублей от «Авангарда» за 2 года (Metaratings)

Наиль Якупов заработает около 75 млн рублей от «Авангарда» за два года.

Сегодня 31-летний нападающий продлил контракт с омским клубом на два сезона.

По информации Metaratings, Якупов получит за этот срок около 75 миллионов рублей в качестве оклада.

По ходу текущего сезона форвард перешел в «Авангард » из «Куньлуня». В новой команде он набрал 22 (11+11) очка за 25 матчей при полезности «плюс 4».

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