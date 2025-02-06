Впереди домашняя серия «Северстали». Поддержите команду в матчах с «Локомотивом» и СКА!

«Северсталь» ждет домашняя серия из двух матчей.

«Северсталь» сыграет 14 февраля, в 19:30, с ярославским «Локомотивом». 17 февраля, в 19:00, клуб сыграет против питерского СКА.

Оба матча пройдут в «Ледовом дворце».

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