Сорокин – 1-я звезда матча с «Вегасом»: отразил 33 из 34 бросков, 7-я победа подряд. «Айлендерс» бросили 14 раз за игру

Илья Сорокин одержал седьмую победу подряд в НХЛ.

Голкипер «Айлендерс » признан первой звездой в победном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса » (2:1).

Российский голкипер парировал 33 из 34 бросков соперника.

При этом сами «островитяне» нанесли 14 бросков в створ ворот «Голден Найтс», что является наименьшим результатом по допущенным броскам для «Вегаса» в их истории, об этом написал журналист Стефен Рознер.

Илья Сорокин продлил победную серию до семи матчей. Его лучший показатель в НХЛ – 8 побед подряд в сезоне-2020/21.

В этом сезоне Сорокин провел 38 матчей, одержал 20 побед, пропуская в среднем 2,58 шайбы и отражая 91% бросков.