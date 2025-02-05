Сорокин – 1-я звезда матча с «Вегасом»: отразил 33 из 34 бросков, 7-я победа подряд. «Айлендерс» бросили 14 раз за игру
Илья Сорокин одержал седьмую победу подряд в НХЛ.
Голкипер «Айлендерс» признан первой звездой в победном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:1).
Российский голкипер парировал 33 из 34 бросков соперника.
При этом сами «островитяне» нанесли 14 бросков в створ ворот «Голден Найтс», что является наименьшим результатом по допущенным броскам для «Вегаса» в их истории, об этом написал журналист Стефен Рознер.
Илья Сорокин продлил победную серию до семи матчей. Его лучший показатель в НХЛ – 8 побед подряд в сезоне-2020/21.
В этом сезоне Сорокин провел 38 матчей, одержал 20 побед, пропуская в среднем 2,58 шайбы и отражая 91% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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