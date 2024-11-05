«Эдмонтон» обменял Глисона в «Филадельфию» на Аттарда. Защитники играли в АХЛ в этом сезоне
«Филадельфия» и «Эдмонтон» совершили обмен хоккеистами.
26-летний защитник Бен Глисон пополнил состав «Флайерс», а 25-летний защитник Ронни Аттард перешел в «Ойлерс».
В нынешнем сезоне Глисон провел 7 матчей в регулярном чемпионате АХЛ за «Бейкерсфилд» и набрал 4 (1+3) очка.
Аттард сыграл 7 игр за «Лихай Вэлли» в этом сезоне АХЛ и не отметился результативными действиями.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официалный сайт «Филадельфии»
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