«Эдмонтон» обменял Глисона в «Филадельфию» на Аттарда. Защитники играли в АХЛ в этом сезоне

«Филадельфия» и «Эдмонтон» совершили обмен хоккеистами.

26-летний защитник Бен Глисон пополнил состав «Флайерс», а 25-летний защитник Ронни Аттард перешел в «Ойлерс».

В нынешнем сезоне Глисон провел 7 матчей в регулярном чемпионате АХЛ за «Бейкерсфилд » и набрал 4 (1+3) очка.

Аттард сыграл 7 игр за «Лихай Вэлли » в этом сезоне АХЛ и не отметился результативными действиями.