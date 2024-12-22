«Вашингтон» поместил Эллера в список травмированных, он пропустит минимум 3 матча из-за болезни. «Кэпиталс» вызвали Рыбински из АХЛ

«Вашингтон» поместил Ларса Эллера в список травмированных.

Об этом сообщает журналист Том Гулитти. 35-летний форвард помещен в список травмированных из-за болезни и пропустит минимум 3 матча.

В текущем сезоне Эллер провел 16 матчей, в которых заработал 6 (2+4) очков.

Также сообщается, что «Вашингтон » вызвал из АХЛ Хенрика Рыбински. 23-летний форвард набрал 20 (6+14) очков в 28 матчах за «Херши » в этом сезоне, который стал для него третьим в составе команды.