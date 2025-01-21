Марченко – 3-й россиянин с 50+ очками в сезоне НХЛ. Он достиг этой отметки в 47-й игре
Кирилл Марченко набрал 50-е очко в сезоне НХЛ в 47-й игре.
Форвард «Коламбуса» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (1:3).
В активе 24-летнего игрока стало 50 (18+32) очков в 47 играх в текущем сезоне при полезности «+26». Он продолжает повышать планку личного рекорда результативности за сезон.
Марченко стал 3-м россиянином с 50+ очками в текущей регулярке. Ранее этой отметки достигли форварды Никита Кучеров («Тампа», 69 очков в 43 играх) и Кирилл Капризов («Миннесота», 50 в 34).
Сегодня нападающий «Блю Джекетс» (22:05, 5:34 – в большинстве, «минус 2») отметился 2 бросками в створ, 1 блоком и 1 силовым приемом.
Опубликовал: Александр Балабанов
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