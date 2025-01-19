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  • «Ванкувер» был близок к обмену Миллера в «Рейнджерс» в субботу. Форвард должен был пропустить игру с «Эдмонтоном», но переговоры приостановили (Эллиотт Фридман)
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«Ванкувер» был близок к обмену Миллера в «Рейнджерс» в субботу. Форвард должен был пропустить игру с «Эдмонтоном», но переговоры приостановили (Эллиотт Фридман)

«Ванкувер» был близок к обмену Ти Джей Миллера в «Рейнджерс».

По данным инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, в субботу стороны почти пришли к соглашению. Форвард «Кэнакс» должен был пропустить матч с «Эдмонтоном» (3:2), но сделка была отложена, и он вышел на лед.

Миллер сделал две голевые передачи за 20:25 игрового времени при нейтральной полезности. В текущем сезоне на его счету 31 (8+23) очко в 35 матчах.

Контракт 31-летнего нападающего со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 8 млн долларов действует до конца июня 2030 года.

Токкет про Джей Ти Миллера: «Каждый раз, когда он на льду, происходит что-то плохое. Уровень концентрации должен быть немного выше»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
logoВанкувер
logoНХЛ
logoРейнджерс
logoДжей Ти Миллер
возможные переходы
Эллиотт Фридман
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