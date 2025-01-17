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Беттмэн о России на Олимпиаде: «Есть страны, которые будут не очень довольны, если сборная примет участие. НХЛ не может принимать решения за МОК и ИИХФ»

Гэри Беттмэн высказался о ситуации с отстранением сборной России от турниров.

С 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне пройдет Турнир четырех наций, в котором сыграют только хоккеисты из НХЛ. В нем примут участие команды Швеции, Финляндии, Канады и США.

– Ни России, ни Чехиини Германиини швейцарской сборной. Насколько вы оптимистичны в отношении того, что в следующем Кубке мира смогут принять участие восемь стран?

– Я верю, что на Кубке мира будет более широкое представительство. Будь то 8-12 команд, будет квалификационный раунд или нет. Это то, что еще предстоит проработать.

Мы не можем контролировать то, как спортивное сообщество относится к России. Я имею в виду, что решения принимаются в первую очередь МОК и Международной федерацией хоккея. И это касается не только нашего вида спорта. 

Будет интересно посмотреть, что МОК решит по поводу следующей Олимпиады. Но это сложно, потому что есть другие страны, которые, как мне сказали, будут не очень довольны, если Россия примет участие.

Вы знаете, что мировая политика на международном уровне – это сложная штука. И мы не можем принимать решения за эти организации, – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн в подкасте Real Kyper & Bourne на Sportsnet.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал Sportsnet в YouTube
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoИИХФ
logoТурнир четырех наций НХЛ
logoМОК
logoГэри Беттмэн
logoНХЛ
logoКубок мира
logoСборная Германии по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСборная Чехии по хоккею
logoСборная Швейцарии по хоккею
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