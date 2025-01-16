Форвард «Баффало» Маклауд сделал первый хет-трик в НХЛ. Третий гол в матче с «Каролиной» записали на его счет – перед пустыми воротами хоккеисту сломали клюшку

Райан Маклауд сделал первый хет-трик в НХЛ.

«Баффало » обыграл «Каролину» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

25-летний нападающий «Сэйбрс» Райан Маклауд оформил хет-трик в лиге, отличившись по одному разу в каждом из трех периодов.

Причем в моменте с третьим голом канадцу не позволили бросить по пустым воротам – перед броском соперник сломал ему клюшку, но судьи засчитали гол, который записали на Маклауда.

В этом сезоне форвард набрал 24 (10+14) очка при полезности «плюс 7» в 44 матчах регулярного чемпионата.