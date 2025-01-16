Форвард «Баффало» Маклауд сделал первый хет-трик в НХЛ. Третий гол в матче с «Каролиной» записали на его счет – перед пустыми воротами хоккеисту сломали клюшку
Райан Маклауд сделал первый хет-трик в НХЛ.
«Баффало» обыграл «Каролину» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
25-летний нападающий «Сэйбрс» Райан Маклауд оформил хет-трик в лиге, отличившись по одному разу в каждом из трех периодов.
Причем в моменте с третьим голом канадцу не позволили бросить по пустым воротам – перед броском соперник сломал ему клюшку, но судьи засчитали гол, который записали на Маклауда.
В этом сезоне форвард набрал 24 (10+14) очка при полезности «плюс 7» в 44 матчах регулярного чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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