«Баффало» – 1-я команда в истории НХЛ, забившая гол без бросков по воротам за период. Маклауду сломали клюшку при попытке бросить в пустые ворота – судьи засчитали гол
«Баффало» забил гол в периоде, в котором ни разу не бросил в створ.
Команда тренера Линди Раффа обыграла «Каролину» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Гол был забит на последней минуте третьего периода, когда «Сэйбрс» вели со счетом 3:2.
Тейдж Томпсон попытался забросить в пустые ворота, но попал в штангу. Райан Маклауд бросился к шайбе, лежавшей прямо перед пустыми воротами. Когда Маклауд попытался забросить шайбу, соперник сломал ему клюшку при попытке броска, поэтому бросок не был учтен, а судьи засчитали гол.
«Баффало» стали первой командой в истории НХЛ, забившей гол в 20-минутном периоде без единого броска по воротам.
Таких случаев прежде было два: «Детройт» в 1986 году и «Монреаль» в 2016 году также забивали гол без броска, но оба раза это произошло в овертайме.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Faceoff
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем