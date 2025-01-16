Артюхин о трех подряд поражениях СКА: «Каждая команда настраивается на них, как на последний матч. Игры с «Динамо» и «Локомотивом» были уровня плей-офф»

Евгений Артюхин высказался о неудачной серии СКА.

Команда Романа Ротенберга потерпела три поражения подряд – от «Спартака» (0:5), «Динамо» (4:5) и «Локомотива » (3:4 ОТ). Петербуржцы занимают 7-е место в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 55 очков.

«Соперники были сильные. Я знаю, что каждая команда настраивается на СКА, как на последний матч, очень хотят победить.

Игры с «Динамо » и «Локомотивом» были боевыми, уровня плей-офф. Не хватает хладнокровия, чтобы довести матч до победы. До сих пор игра в обороне оставляет желать лучшего», – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.