Артюхин о трех подряд поражениях СКА: «Каждая команда настраивается на них, как на последний матч. Игры с «Динамо» и «Локомотивом» были уровня плей-офф»
Евгений Артюхин высказался о неудачной серии СКА.
Команда Романа Ротенберга потерпела три поражения подряд – от «Спартака» (0:5), «Динамо» (4:5) и «Локомотива» (3:4 ОТ). Петербуржцы занимают 7-е место в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 55 очков.
«Соперники были сильные. Я знаю, что каждая команда настраивается на СКА, как на последний матч, очень хотят победить.
Игры с «Динамо» и «Локомотивом» были боевыми, уровня плей-офф. Не хватает хладнокровия, чтобы довести матч до победы. До сих пор игра в обороне оставляет желать лучшего», – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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