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  • Зубов о поражении от «Витязя»: «Удаления в первом периоде нас подкосили. Пришлось сделать экстра-усилие, и к концу матча силенок не хватило»
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Зубов о поражении от «Витязя»: «Удаления в первом периоде нас подкосили. Пришлось сделать экстра-усилие, и к концу матча силенок не хватило»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение от «Витязя».

«Леопарды» проиграли матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ в овертайме (1:2 ОТ). 

«В первом периоде удаления нас подкосили. Пришлось сделать экстра-усилие, и где-то к концу [матча] силенок не хватило.

Но все равно бились до конца, хороший балл для нас в этой ситуации», – сказал Зубов

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт КХЛ
logoВитязь
logoКХЛ
logoСергей Зубов
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