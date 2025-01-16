Зубов о поражении от «Витязя»: «Удаления в первом периоде нас подкосили. Пришлось сделать экстра-усилие, и к концу матча силенок не хватило»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение от «Витязя».

«Леопарды» проиграли матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ в овертайме (1:2 ОТ).

«В первом периоде удаления нас подкосили. Пришлось сделать экстра-усилие, и где-то к концу [матча] силенок не хватило.

Но все равно бились до конца, хороший балл для нас в этой ситуации», – сказал Зубов .