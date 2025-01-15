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  • Овечкин без очков против «Анахайма»: 3 броска в створ, 4 промаха и «+1» за 18:17. У него 1+1 в последних 5 играх
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Овечкин без очков против «Анахайма»: 3 броска в створ, 4 промаха и «+1» за 18:17. У него 1+1 в последних 5 играх

Александр Овечкин остался без очков в матче против «Анахайма».

«Вашингтон» обыграл «Дакс» (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ

На счету 39-летнего россиянина 32 (20+12) очка в 28 играх в текущем сезоне при полезности «+13». В последних 5 матчах – 2 (1+1) балла.

Сегодня Овечкин (18:17, 3:53 – в большинстве, «+1») трижды бросил в створ и 4 раза промахнулся. Еще 4 броска форварда были заблокированы. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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