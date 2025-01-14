Шевченко о Якупове и «Авангарде»: «Забуга отказался подписать 40 млн компенсации – не хотел связывать с собой эту сделку. Кожевников кричал: «Вы вообще должны были его подписать после прошлого сезона»

Алексей Шевченко рассказал о деталях перехода Наиля Якупова в «Авангард».

По ходу сезона «Авангард » вернул нападающего в команду, выменяв его за 40 миллионов рублей из «Куньлуня».

После перехода Наиль Якупов набрал 17 (9+8) очков в 18 матчах за «Авангард» при полезности «плюс 7».

«Я знаю эту историю. Почему ушел из клуба Евгений Забуга? Он ушел, отказываясь подписывать компенсацию – эти 40 миллионов, чтобы с ним не связывали эту сделку.

Он посчитал, что это невыгодно и вообще глупо – платить за неограниченно свободного агента такую компенсацию.

Но, как мне рассказывали, Кожевников там кричал: «Вы вообще должны были его подписать после [прошлого] сезона, меня не волнует количество денег». Отдали 40 миллионов – и не прогадали как минимум», – сказал журналист Алексей Шевченко .