«Оттава» разгромила «Питтсбург» (5:0), прервав серию из 4 поражений. «Пингвины» проиграли 5 из 6 последних матчей

«Оттава» разгромила «Питтсбург» (5:0) в матче чемпионата НХЛ.

«Сенаторс» прервали серию из 4 поражений и после 41 игры занимают в Атлантическом дивизионе 6-е место.

«Питтсбург », в свою очередь, проиграл 5 из 6 последних матчей и после 44 игр идет 5-м в Столичном дивизионе.