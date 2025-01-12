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  • «Оттава» разгромила «Питтсбург» (5:0), прервав серию из 4 поражений. «Пингвины» проиграли 5 из 6 последних матчей
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«Оттава» разгромила «Питтсбург» (5:0), прервав серию из 4 поражений. «Пингвины» проиграли 5 из 6 последних матчей

«Оттава» разгромила «Питтсбург» (5:0) в матче чемпионата НХЛ.

«Сенаторс» прервали серию из 4 поражений и после 41 игры занимают в Атлантическом дивизионе 6-е место.

«Питтсбург», в свою очередь, проиграл 5 из 6 последних матчей и после 44 игр идет 5-м в Столичном дивизионе.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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