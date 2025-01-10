«Оттава» продлила контракт с Грейгом на 4 года. Кэпхит – 3,25 млн долларов
Нападающий Ридли Грейг подписал новый контракт с «Оттавой».
Срок соглашения рассчитан на 4 года. Зарплата составит 3,25 млн долларов в год в среднем.
В нынешнем сезоне 22-летний Ридли Грейг провел 37 игр и набрал 12 (6+6) баллов.
Срок действующего контракта игрока с кэпхитом 863 тысячи долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Оттавы»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем