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«Оттава» продлила контракт с Грейгом на 4 года. Кэпхит – 3,25 млн долларов

Нападающий Ридли Грейг подписал новый контракт с «Оттавой».

Срок соглашения рассчитан на 4 года. Зарплата составит 3,25 млн долларов в год в среднем.

В нынешнем сезоне 22-летний Ридли Грейг провел 37 игр и набрал 12 (6+6) баллов.

Срок действующего контракта игрока с кэпхитом 863 тысячи долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Оттавы»
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