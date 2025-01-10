«Оттава» продлила контракт с Грейгом на 4 года. Кэпхит – 3,25 млн долларов

Нападающий Ридли Грейг подписал новый контракт с «Оттавой».

Срок соглашения рассчитан на 4 года. Зарплата составит 3,25 млн долларов в год в среднем.

В нынешнем сезоне 22-летний Ридли Грейг провел 37 игр и набрал 12 (6+6) баллов.

Срок действующего контракта игрока с кэпхитом 863 тысячи долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.