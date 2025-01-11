Барбашев тренировался в первом звене «Вегаса» перед матчем с «Рейнджерс». Форвард пропустил 10 игр из-за травмы
Иван Барбашев может сыграть в матче против «Рейнджерс».
Российский нападающий «Вегаса» провел тренировку в первом звене вместе с Джеком Айкелом и Марком Стоуном в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ.
Прежде хоккеист восстанавливался от травмы верхней части тела.
Иван Барбашев не играл с 16 декабря и пропустил предыдущие 10 матчей «Голден Найтс».
В этом сезоне форвард набрал 30 (15+15) очков в 31 матче регулярного чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: SinBinVegas
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