Барбашев тренировался в первом звене «Вегаса» перед матчем с «Рейнджерс». Форвард пропустил 10 игр из-за травмы

Иван Барбашев может сыграть в матче против «Рейнджерс».

Российский нападающий «Вегаса » провел тренировку в первом звене вместе с Джеком Айкелом и Марком Стоуном в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ .

Прежде хоккеист восстанавливался от травмы верхней части тела.

Иван Барбашев не играл с 16 декабря и пропустил предыдущие 10 матчей «Голден Найтс».

В этом сезоне форвард набрал 30 (15+15) очков в 31 матче регулярного чемпионата.