Драйзайтль – главный претендент на «Харт Трофи». Маккиннон – 2-й, Капризов – 3-й (The Score)

Леон Драйзайтль – главный претендентом на «Харт Трофи» по версии The Score.

Награда вручается самому ценному хоккеисту для команды в регулярном чемпионате НХЛ .

The Score представил обновленный список фаворитов на получение приза. Прошлый рейтинг издания можно изучить здесь .

Рейтинг выглядит следующим образом:

5. Джек Айкел («Вегас », предыдущее место – 4);

4. Коннор Хеллибак («Виннипег », предыдущее место – 5);

3. Кирилл Капризов («Миннесота », предыдущее место – 1);

2. Нэтан Маккиннон («Колорадо », ранее не был представлен в рейтинге);

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон», ранее не был представлен в рейтинге).