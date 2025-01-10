Драйзайтль – главный претендент на «Харт Трофи». Маккиннон – 2-й, Капризов – 3-й (The Score)
Леон Драйзайтль – главный претендентом на «Харт Трофи» по версии The Score.
Награда вручается самому ценному хоккеисту для команды в регулярном чемпионате НХЛ.
The Score представил обновленный список фаворитов на получение приза. Прошлый рейтинг издания можно изучить здесь.
Рейтинг выглядит следующим образом:
5. Джек Айкел («Вегас», предыдущее место – 4);
4. Коннор Хеллибак («Виннипег», предыдущее место – 5);
3. Кирилл Капризов («Миннесота», предыдущее место – 1);
2. Нэтан Маккиннон («Колорадо», ранее не был представлен в рейтинге);
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон», ранее не был представлен в рейтинге).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Score
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