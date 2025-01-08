Кросби стал рекордсменом НХЛ по выигранным вбрасываниям
Сидни Кросби установил рекорд НХЛ по выигранным вбрасываниям.
В матче против «Коламбуса» (3:4 Б) капитан «Питтсбурга» достиг отметки 15 183 выигранных вбрасываний.
Он превзошел достижение Патриса Бержерона (15 182), установив новый рекорд НХЛ.
Отметим, что статистика по вбрасываниям учитывается с сезона-1997/98.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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