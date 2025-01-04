Генменеджер «Вашингтона» о возвращении Овечкина: «Да, ему уже не 25 лет, но его бомбардирские навыки трудно заменить. Надеюсь, он продолжит в том же темпе»
В «Вашингтоне» рады возвращению Александра Овечкина в строй.
39-летний нападающий «Вашингтона» пропустил 16 матчей из-за перелома ноги. В четырех играх после возвращения россиянин забил три гола.
«Парень в его возрасте, забивающий с такой скоростью, – такого просто не бывает. Да, он уже не 25-летний Александр Овечкин, но его бомбардирские навыки трудно заменить. И та энергия, которую он привносит в раздевалку и в команду, – когда его не было, и он не участвовал в ежедневной рутине из-за травмы, это отсутствие ощущалось.
Так что его возвращение – это огромный плюс. За ним интересно наблюдать. Надеюсь, он сможет продолжать в том же темпе», – сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт НХЛ
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