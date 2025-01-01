Фаулер с дублем в Зимней классике, Росси с 2+1 и Марченко с дублем – звезды дня в НХЛ

Кэм Фаулер, Марко Росси и Кирилл Марченко – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги заключительного игрового дня в лиге в 2024 году.

Третья звезда – форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко с дублем в ворота «Каролины» (4:3 Б). Россиянин повторил свой личный рекорд по очкам за сезон (42 в 38 играх, в прошлом сезоне было 42 в 78).

Вторая звезда – форвард «Миннесоты» Марко Росси , набравший 3 (2+1) очка в матче с «Нэшвиллом» (5:3).

Первая звезда – защитник «Сент-Луиса » Кэм Фаулер с дублем в ворота «Чикаго» (6:2) в Зимней классике. Матч на открытом воздухе стал для канадца 1000-м в регулярках лиги .