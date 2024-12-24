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Замула забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче против «Питтсбурга». У него 7 очков в 25 играх при «минус 13»

Егор Замула забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом».

Защитник «Филадельфии» отличился в матче с «Пингвинс» (3:7) в регулярном чемпионате НХЛ

В активе 24-летнего россиянина стало 7 (2+5) очков в 25 играх в текущем сезоне при полезности «минус 13» и среднем времени на льду 16:23. 

Сегодня Замула (19:21, 0:38 – в меньшинстве, «минус 1») отметился 2 бросками в створ, 3 блоками и 2 силовыми приемами. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoПиттсбург
logoЕгор Замула
logoНХЛ
logoФиладельфия
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