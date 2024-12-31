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  • Капитан «Югры» Угольников: «Играть в ВХЛ с точки зрения конкуренции тяжелее, чем в КХЛ. Там 5-6 фаворитов, у нас – 15-16»
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Капитан «Югры» Угольников: «Играть в ВХЛ с точки зрения конкуренции тяжелее, чем в КХЛ. Там 5-6 фаворитов, у нас – 15-16»

Александр Угольников считает, что уровень конкуренции в ВХЛ выше, чем в КХЛ.

– Вы видели в хоккее КХЛ и ВХЛ многое. Как оцените развитие ВХЛ?

– Понятно, что КХЛ – более мастеровитая лига. Но играть в ВХЛ с точки зрения конкуренции, пожалуй, даже тяжелее, чем в КХЛ.

Если в Континентальной лиге есть пять-шесть лидеров, то в ВХЛ плотность результатов намного выше. Посмотрите таблицу – 15-16 команд идут фактически шаг в шаг, из общего ряда в этом сезоне выбилось разве что питерское «Динамо». И все эти 15-16 команд можно назвать фаворитами, ведь они реально имеют шансы побороться за Кубок Петрова.

 – С каждым годом выигрывать в ВХЛ все сложнее?

– В «Югре» хоккеистам и хоккею созданы все условия. Есть молодежная вертикаль, много внимания уделяется развитию молодых игроков, есть отличная поддержка болельщиков. Мы всегда радуемся победам «Мамонтов Югры», которые показывают отличный хоккей в МХЛ. 

Поэтому какой бы ни была конкуренция в ВХЛ, мы всегда нацелены на максимальный результат. Сделаем все возможное, чтобы 2025-й год стал для хоккея Ханты-Мансийска более успешным, чем 2024-й. Задача у нас одна – Кубок Петрова, – сказал капитан «Югры». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoВХЛ
logoКХЛ
logoКубок Петрова
logoЮгра
logoАлександр Угольников
logoКубок Гагарина
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