Галиев о ЦСКА: «Я приехал, чтобы помочь вернуть Кубок Гагарина. Для этого все есть, ребята выиграли девять игр подряд, команда в хорошей форме»

Станислав Галиев заявил, что хочет помочь ЦСКА выиграть Кубок Гагарина.

Ранее «Авангард » расторг контракт с 32-летним форвардом по соглашению сторон.

«Я приехал в ЦСКА , чтобы помочь вернуть Кубок Гагарина . Это главная моя цель на сезон.

Я думаю, что у нас все для этого есть, у нас очень хорошая команда, ребята выиграли девять игр подряд, они сейчас в хорошей форме.

Хоть я тут недолго, но пока мне все тут нравится, ребята приняли меня хорошо», – сказал Станислав Галиев .