Галиев о ЦСКА: «Я приехал, чтобы помочь вернуть Кубок Гагарина. Для этого все есть, ребята выиграли девять игр подряд, команда в хорошей форме»
Станислав Галиев заявил, что хочет помочь ЦСКА выиграть Кубок Гагарина.
Ранее «Авангард» расторг контракт с 32-летним форвардом по соглашению сторон.
«Я приехал в ЦСКА, чтобы помочь вернуть Кубок Гагарина. Это главная моя цель на сезон.
Я думаю, что у нас все для этого есть, у нас очень хорошая команда, ребята выиграли девять игр подряд, они сейчас в хорошей форме.
Хоть я тут недолго, но пока мне все тут нравится, ребята приняли меня хорошо», – сказал Станислав Галиев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
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