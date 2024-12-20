Мойсевич про 6:4 с «Торпедо»: «СКА не по отрезкам, а всю игру доминировал. Перебросали их как минимум вдвое. Пацаны забили много – отлично, Заврага в конце потащил»

Павел Мойсевич высказался о победе СКА над «Торпедо» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Вратарь клуба из Санкт-Петербурга был заменен на 6-й минуте игры после 2 пропущенных шайб с 4 бросков. В итоге СКА одержал победу со счетом 6:4.

– Обе команды играли в атакующий хоккей. СКА и «Торпедо» – два лидера по заброшенным шайбам во всей лиге. В принципе такой игры и можно было ожидать, что будет много контратак, будет много голов. Для болельщиков это, конечно, всегда праздник, что много голов, интересный хоккей. А для вратарей это, само собой, неприятно.

– Наверное, особенно неприятно было пропустить четыре шайбы при небольшом количестве бросков. Каково было находиться в такой ситуации?

– Конечно, неприятно попадать в такую ситуацию. Но ничего страшного не случилось – отыграли, выиграли игру. Там Заврага [Егор Заврагин] в конце игры потащил. Все хорошо. После игры ничего еще не разбирали. На свежую голову соберемся с тренерами вратарей, посмотрим голы, обсудим, где и как можно было бы лучше сыграть. И будем улучшать моменты.

– СКА установил итоговый, победный счет тремя заброшенными шайбами подряд после 30 минут игры. В этот отрезок удалось дожать «Торпедо» и найти ключи к их обороне?

– Да мы не по отрезкам, я бы сказал, а всю игру играли, доминировали. Да, пропустили, но перебросали их как минимум в два раза (счет по броскам в створ – 42:19, Спортс’‘). Пацаны забили много голов – отлично. Хорошо, что забили так много, – сказал Мойсевич.