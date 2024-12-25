Артюхин о KHL World Games: «В Турции и Сербии не было матчей, можно там провести. Многое зависит от того, куда мы хотим расширяться»
22 декабря «Спартак» обыграл минское «Динамо» в овертайме со счетом 3:2 в рамках KHL World Games в Ташкенте.
– Где КХЛ стоит провести следующий вынесенный матч?
– Тут нужно посмотреть, где мы еще не играли. Например, ранее у нас не было матчей в Турции, почему бы не сделать его там?
Вообще, многое зависит от того, куда мы хотим расширяться. В Эмиратах уже проводили такую игру, надо дальше двигаться. Сербы вроде к нам хотят, можно у них матч провести.
Главное, чтобы дворец соответствовал стандартам КХЛ. Это необходимо для того, чтобы как можно больше людей смогли прийти и посмотреть игру», – сказал бывший игрок сборной России Евгений Артюхин.
Щитов о KHL World Games: «Лига могла бы провести матч в Таиланде или Индонезии. Нужно проводить везде, где это возможно – будет интересно»
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