Артюхин о KHL World Games: «В Турции и Сербии не было матчей, можно там провести. Многое зависит от того, куда мы хотим расширяться»

Евгений Артюхин высказался о том, где КХЛ стоит провести вынесенный матч.

22 декабря «Спартак» обыграл минское «Динамо» в овертайме со счетом 3:2 в рамках KHL World Games в Ташкенте.

– Где КХЛ стоит провести следующий вынесенный матч?

– Тут нужно посмотреть, где мы еще не играли. Например, ранее у нас не было матчей в Турции, почему бы не сделать его там?

Вообще, многое зависит от того, куда мы хотим расширяться. В Эмиратах уже проводили такую игру, надо дальше двигаться. Сербы вроде к нам хотят, можно у них матч провести.

Главное, чтобы дворец соответствовал стандартам КХЛ . Это необходимо для того, чтобы как можно больше людей смогли прийти и посмотреть игру», – сказал бывший игрок сборной России Евгений Артюхин .

Щитов о KHL World Games: «Лига могла бы провести матч в Таиланде или Индонезии. Нужно проводить везде, где это возможно – будет интересно»