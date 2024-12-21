Демидов забил во втором матче подряд – «Адмиралу». У форварда СКА 8+14 в 36 играх
Иван Демидов забил гол во втором подряд матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
СКА принимает «Адмирал» (1:2, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
19-летний форвард петербуржцев Иван Демидов отметился голом в этой игре. В прошлом матче с «Торпедо» (6:4) нападающий забил гол с передачи Евгения Кузнецова.
Таким образом, на счету Демидова стало 22 (8+14) балла в 36 играх текущего сезона при показателе полезности «+15» и 10 минутах штрафа. Подробная статистика форварда – здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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