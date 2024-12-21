Макмайкл опередил Овечкина в гонке снайперов «Вашингтона». Александр пропустил последние 14 матчей команды

Коннор Макмайкл опередил Александра Овечкина в гонке снайперов «Вашингтона».

Нападающий «Кэпиталс» забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (3:1).

Эта шайба стала для канадского форварда 16-й в нынешнем сезоне. Он возглавил список лучших снайперов в команде, опередив Александра Овечкина (15).

При этом российский форвард пропустил последние 14 матчей «Вашингтона » из-за перелома малоберцовой кости.

Коннор Макмайкл набрал 28 (16+12) очков в 32 матчах регулярки в этом сезоне.