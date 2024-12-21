Бобровский отразил 26 из 27 бросков «Сент-Луиса» и стал 2-й звездой матча. Победа – 3-я подряд и 7-я в 8 последних играх
Сергей Бобровский отразил 26 из 27 бросков «Сент-Луиса» и стал 2-й звездой матча.
Вратарь «Флориды» вышел в старте на игру регулярного чемпионата НХЛ против «Блюз» (2:1 ОТ).
Победа стала для 36-летнего россиянина 3-й подряд и 7-й в 8 последних играх.
Всего в сезоне у Бобровского 16 побед в 23 играх при 89,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,79.
За карьеру у Сергея 412 побед в 723 играх в рамках регулярок лиги. Он занимает 11-е место в истории НХЛ по их числу, на 10-м идет Тони Эспозито (423 в 886).
По числу побед в матчах без серий буллитов Бобровский (378) занимает 16-е место в истории лиги. На 15-м идет Доминик Гашек (384).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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