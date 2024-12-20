«Адмирал» расторг контракт с Соколовым – он сыграл 8 матчей и набрал 2 очка. Форвард также играл за «Нефтехимик» в этом сезоне
Дмитрий Соколов покинул «Адмирал» после растожения договора.
Дальневосточный клуб расторг соглашение с нападающим по собственной инициативе.
«Адмирал» выменял хоккеиста по ходу этого сезона из «Нефтехимика».
Дмитрий Соколов набрал 2 (1+1) очка в 8 матчах за «Адмирал». За «Нефтехимик» хоккеист провел 6 игр и отметился 1 (0+1) баллом.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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