Квартальнов о 3:1 с «Трактором»: «Мороз хорошо играет, забивает важные голы. Демченко помог, пару мертвых шайб отбил» 

Дмитрий Квартальнов оценил победу минского «Динамо» над «Трактором» (3:1).

– Хороший матч. Были негативные моменты в конце второго периода. Челябинск поджал нас в конце третьего. Демченко помог добыть два очка. Пару мертвых шайб отбил. Я был в сборной на прошлой неделе. Тренеры рисковали. Были опасения за игровой тонус.

– Много ребят было в сборной. Это положительно повлияло на скорость? Хорошо команда двигалась.

– Это сказалось. Согласен. Но те, кто не играли на Кубке Первого канала, тоже хорошо сыграли. Все вместе сказалось.

– Связка Шипачева и Мороза вновь хорошо сыграла. Порой вы их критикуете, но потом они набирают очки.

– Мороз первый гол хороший забил. Потом чуть отошли. Шипачев мастерски сделал передачу, нашел Мороза. Вадим Мороз хорошо сейчас играет, забивает важные голы, – сказал тренер минского «Динамо ».