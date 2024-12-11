Кучеров сделал передачу в матче с «Эдмонтоном». У него 13+25 в 24 играх в сезоне
Никита Кучеров сделал передачу в матче с «Эдмонтоном».
«Тампа» уступила «Ойлерс» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Российский форвард «Лайтнинг» ассистировал Джейку Генцелу при единственной шайбе команды.
На счету 31-летнего игрока стало 38 (13+25) очков в 24 играх в текущем сезоне.
Сегодня Кучеров (22:05, 2:58 – в большинстве, нейтральная полезность) отметился 3 бросками в створ (еще 4 – не в створ), применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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