Кучеров сделал передачу в матче с «Эдмонтоном». У него 13+25 в 24 играх в сезоне

Никита Кучеров сделал передачу в матче с «Эдмонтоном».

«Тампа » уступила «Ойлерс» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

Российский форвард «Лайтнинг» ассистировал Джейку Генцелу при единственной шайбе команды.

На счету 31-летнего игрока стало 38 (13+25) очков в 24 играх в текущем сезоне.

Сегодня Кучеров (22:05, 2:58 – в большинстве, нейтральная полезность) отметился 3 бросками в створ (еще 4 – не в створ), применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват.