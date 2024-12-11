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Кучеров сделал передачу в матче с «Эдмонтоном». У него 13+25 в 24 играх в сезоне

Никита Кучеров сделал передачу в матче с «Эдмонтоном».

«Тампа» уступила «Ойлерс» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ

Российский форвард «Лайтнинг» ассистировал Джейку Генцелу при единственной шайбе команды. 

На счету 31-летнего игрока стало 38 (13+25) очков в 24 играх в текущем сезоне. 

Сегодня Кучеров (22:05, 2:58 – в большинстве, нейтральная полезность) отметился 3 бросками в створ (еще 4 – не в створ), применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
logoНикита Кучеров
logoЭдмонтон
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