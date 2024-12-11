«Нэшвилл» проиграл 8 матчей подряд. Клуб идет на последнем месте в НХЛ

«Нэшвилл» проиграл 8 матчей подряд и идет на последнем месте в НХЛ.

«Предаторс» проиграли «Калгари » (3:4) в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата.

Поражение стало для команды под руководством Эндрю Брюнетта 8-м подряд и 4-м подряд в основное время.

У команды 20 очков в 29 играх и она занимает последнее место в общей таблице лиги.

Набравший 20 очков в 28 играх «Чикаго » опережает клуб из Теннесси по проценту набранных очков (первый критерий, если команды сравниваются по ходу сезона).