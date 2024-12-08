«Нэшвилл» проиграл 7 матчей подряд. Команда идет на 31-м месте в НХЛ с худшей разницей шайб в лиге – «минус 27»
«Нэшвилл» проиграл 7 матчей подряд.
Сегодня «Предаторс» проиграли «Оттаве» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Команда под руководством Эндрю Брюнетта занимает предпоследнее (31-е) место в общей таблице НХЛ с 20 очками в 28 играх, опережая лишь «Чикаго» (18 в 27).
Клуб из Теннесси имеет худшие показатели в лиге по числу заброшенных шайб (61, 2,18 в среднем за игру) и разнице заброшенных и пропущенных шайб («минус 27», у «Питтсбурга» после сегодняшней победы над «Торонто» стало «минус 26»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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