«Нэшвилл» проиграл 7 матчей подряд. Команда идет на 31-м месте в НХЛ с худшей разницей шайб в лиге – «минус 27»

«Нэшвилл» проиграл 7 матчей подряд.

Сегодня «Предаторс» проиграли «Оттаве» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Команда под руководством Эндрю Брюнетта занимает предпоследнее (31-е) место в общей таблице НХЛ с 20 очками в 28 играх, опережая лишь «Чикаго» (18 в 27).

Клуб из Теннесси имеет худшие показатели в лиге по числу заброшенных шайб (61, 2,18 в среднем за игру) и разнице заброшенных и пропущенных шайб («минус 27», у «Питтсбурга » после сегодняшней победы над «Торонто» стало «минус 26»).