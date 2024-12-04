Никита Гребенкин: «Ты играешь в НХЛ – не останавливайся, не расслабляйся. Я прибью тебя. Ты прибьешь меня. Таков этот бизнес»
Никита Гребенкин вновь проявил себя в разговоре с журналистами.
Нападающему «Торонто» задали вопрос о небольшой потасовке, которая произошла после финальной сирены в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:1).
Россиянин ответил на английском языке.
«Я играю. Ты играешь. Не останавливайся. Не расслабляйся. Ты играешь в НХЛ, понимаешь. Я прибью тебя. Ты прибьешь меня. Таков этот бизнес. Никаких проблем», – сказал Никита Гребенкин.
Напомним, что после дебюта в НХЛ Гребенкин пошутил фразой «Backcheck, forecheck, paycheck» (отработка в оборону, прессинг в зоне соперника, зарплата – Спортс’’), когда его спросили о том, ему сказали перед матчем в команде.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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