Никита Гребенкин: «Ты играешь в НХЛ – не останавливайся, не расслабляйся. Я прибью тебя. Ты прибьешь меня. Таков этот бизнес»

Никита Гребенкин вновь проявил себя в разговоре с журналистами.

Нападающему «Торонто » задали вопрос о небольшой потасовке, которая произошла после финальной сирены в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго » (4:1).

Россиянин ответил на английском языке.

«Я играю. Ты играешь. Не останавливайся. Не расслабляйся. Ты играешь в НХЛ, понимаешь. Я прибью тебя. Ты прибьешь меня. Таков этот бизнес. Никаких проблем», – сказал Никита Гребенкин .

Напомним, что после дебюта в НХЛ Гребенкин пошутил фразой «Backcheck, forecheck, paycheck» (отработка в оборону, прессинг в зоне соперника, зарплата – Спортс’’), когда его спросили о том, ему сказали перед матчем в команде.