Бонусы в контракте Голдобина могут усложнить обмен форварда из «Спартака» («СЭ»)

Бонусная часть контракта Николая Голдобина может усложнить обмен хоккеиста.

Ранее появилась информация , что «Спартак» может обменять форварда.

«Возможно, Голдобина и могли бы оперативно обменять, вот только это крайне сложно, учитывая, что значительная часть бонусов хоккеиста попадет в потолок.

Не учитывается только 20 процентов, а при нынешнем контракте Николая это 9 миллионов рублей. Сейчас же он в двух очках от бонуса в 10 миллионов.

Если Голдобин наберет 35 очков, то получит 20 миллионов (эти бонусы не суммируются), 40 очков – 30 миллионов. В том, что за оставшуюся часть сезона форвард наберет 17 результативных баллов, можно не сомневаться.

И тогда его годовой контракт будет занимать в платежке уже не 45, а 66 миллионов», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.