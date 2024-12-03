Бонусы в контракте Голдобина могут усложнить обмен форварда из «Спартака» («СЭ»)
Бонусная часть контракта Николая Голдобина может усложнить обмен хоккеиста.
Ранее появилась информация, что «Спартак» может обменять форварда.
«Возможно, Голдобина и могли бы оперативно обменять, вот только это крайне сложно, учитывая, что значительная часть бонусов хоккеиста попадет в потолок.
Не учитывается только 20 процентов, а при нынешнем контракте Николая это 9 миллионов рублей. Сейчас же он в двух очках от бонуса в 10 миллионов.
Если Голдобин наберет 35 очков, то получит 20 миллионов (эти бонусы не суммируются), 40 очков – 30 миллионов. В том, что за оставшуюся часть сезона форвард наберет 17 результативных баллов, можно не сомневаться.
И тогда его годовой контракт будет занимать в платежке уже не 45, а 66 миллионов», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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