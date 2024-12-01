Сорокин впервые в сезоне сыграл на ноль, отразив все 29 бросков «Баффало»
Илья Сорокин впервые в сезоне сыграл на ноль, отразив все 29 бросков «Баффало».
Вратарь «Айлендерс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сэйбрс» (3:0).
Победа стала для россиянина 6-й в 15 играх в текущем сезоне (91,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,52).
Шатаут стал для Ильи 19-м в 207 играх в рамках регулярок лиги. По числу сухих игр он занимает 3-е место в истории клуба, уступая лишь Гленну Решу (25) и Билли Смиту (22).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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