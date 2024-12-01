Илья Сорокин впервые в сезоне сыграл на ноль, отразив все 29 бросков «Баффало».

Вратарь «Айлендерс » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сэйбрс» (3:0).

Победа стала для россиянина 6-й в 15 играх в текущем сезоне (91,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,52).

Шатаут стал для Ильи 19-м в 207 играх в рамках регулярок лиги. По числу сухих игр он занимает 3-е место в истории клуба, уступая лишь Гленну Решу (25) и Билли Смиту (22).