ЦСКА выменял Малышева у «Динамо» на Зугана
Защитник Антон Малышев стал игроком ЦСКА в результате обмена.
Взамен в «Динамо» отправляется нападающий Дмитрий Зуган.
24-летний Антон Малышев в нынешнем сезоне играл в Olimpbet ВХЛ за «Динамо» из Санкт-Петербурга. В 8 матчах он отметился 2 (1+1) баллами при полезности «плюс 6».
Ранее он играл в Фонбет Чемпионате КХЛ. На его счету 12 передач в 154 играх в лиге.
22-летний Зуган провел 19 матчей за «Звезду» и набрал 8 (3+5) очков в сезоне-2024/25. В КХЛ в его активе 1 матч.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ЦСКА
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