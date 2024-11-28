ЦСКА выменял Малышева у «Динамо» на Зугана

Защитник Антон Малышев стал игроком ЦСКА в результате обмена.

Взамен в «Динамо» отправляется нападающий Дмитрий Зуган .

24-летний Антон Малышев в нынешнем сезоне играл в Olimpbet ВХЛ за «Динамо» из Санкт-Петербурга. В 8 матчах он отметился 2 (1+1) баллами при полезности «плюс 6».

Ранее он играл в Фонбет Чемпионате КХЛ. На его счету 12 передач в 154 играх в лиге.

22-летний Зуган провел 19 матчей за «Звезду» и набрал 8 (3+5) очков в сезоне-2024/25. В КХЛ в его активе 1 матч.