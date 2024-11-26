Алексей Кудашов: «С «Локомотивом» есть опасность во всем: проиграть, получить травму. Когда соперник много атакует, приходится блокировать. Мы правильно сыграли»

Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче против «Локомотива» (3:0).

«Сложная и интересная игра получилась. И обороняться, и атаковать пришлось. Сыграли хорошо. Знали, что ждать.

«Локомотив » – мощная команда, лидер. Мы подготовились и правильно сыграли. В обороне действовали надежно, хотя «Локомотив» в первом периоде пытался нас подавить и владел преимуществом.

В нужный момент забили неплохую шайбу на контратаке. А потом выправили потихонечку игру и создали моменты, которые реализовали.

С «Локомотивом» есть опасность во всем: проиграть, получить травму. Когда соперник много атакует, приходится обороняться, вставать на линию броска, блокировать», – сказал главный тренер «Динамо » Алексей Кудашов .