Плющев о поражениях «Сибири»: «Команда не может резко сдать без психологической причины. Болельщики рассчитывали на плей-офф»

Владимир Плющев высказался о 2 победах «Сибири» в 13 последних матчах КХЛ.

На данный момент клуб из Новосибирска занимает 9-е место в таблице Восточной конференции, набрав 25 очков в 28 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Чтобы проанализировать, нужно смотреть больше матчей «Сибири » и быть внутри команды. Она действительно хорошо начала сезон, уверенно. Болельщики рассчитывали, что уж в этом розыгрыше команда точно пробьется в плей-офф. Тем более «Авангард » как раз забуксовал.

Судя по всему, какие-то внутренние процессы происходят. Не бывает так, что команда может резко сдать без какой-либо психологической причины.

А уж какой именно, мне со стороны сказать сложно», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.