Видео
0

Проворов забил 1-й гол в сезоне НХЛ. У него 4 блока и 2 потери за 27:30 с «Кингс»

Иван Проворов забил 1-й гол в сезоне НХЛ.

Защитник «Коламбуса» отметился заброшенной шайбой в матче с «Лос-Анджелесом» (2:5) в регулярном чемпионате. 

В активе 27-летнего россиянина стало 4 (1+3) балла в 13 играх в сезоне при полезности «+3». 

Сегодня Иван (27:30 – 2-е время в сезоне, 1:34 – в большинстве, 3:35 – в меньшинстве, «0») реализовал единственный бросок в створ (еще 2 – мимо), сделал 4 блока и допустил 2 потери. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКоламбус
logoЛос-Анджелес
logoНХЛ
logoИван Проворов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Маккиннон набрал 1+3 с «Каролиной» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ с 29 очками в 15 играх. Капризов идет 2-м – 27 в 14
11 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» забил 8 голов «Сент-Луису», «Рейнджерс» обыграли «Детройт», «Флорида» одолела «Филадельфию», «Колорадо» забросил 6 шайб «Каролине»
30941 минуту назадLive
Воронков забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче с «Лос-Анджелесом»
55 минут назадВидео
Панарин набрал 1+1 с «Детройтом» и стал 2-й звездой матча. У него 21 (10+11) очко в 13 играх
3сегодня, 04:22Видео
Овечкин забил 131-й победный гол в регулярках НХЛ. До рекорда Ягра – 4
4сегодня, 03:58
Овечкин в 175-й раз забросил 2+ шайбы в матче НХЛ. До рекорда Гретцки – 14 дублей
7сегодня, 03:50
Бобровский вышел на 12-е место по победам в истории НХЛ (404), обогнав Фюра. У идущего 11-м Холла – 407
1сегодня, 03:40
«Виннипег» – 1-я команда в истории НХЛ, начавшая сезон с 14 побед в 15 играх
6сегодня, 03:25
Овечкин в 9-й раз за 20 сезонов в НХЛ забросил 10 шайб за 14 или менее игр. Во всех прошлых случаях у него было 40+ голов
27сегодня, 03:15
Овечкин – 1-я звезда матча с «Сент-Луисом»: 2-й дубль в сезоне, 5 бросков, 2 хита и «+1» за 14:41
18сегодня, 03:05
Ко всем новостям
Последние новости
Гавриков забил «Коламбусу» – 2-й гол защитника в 2 матчах. У него 7 очков и «+12» в 16 играх
43 минуты назадВидео
Куик отразил все 37 бросков «Детройта», сделав 61-й шатаут в НХЛ. Он делит с Бродой 18-е место в истории по числу игр на ноль
8сегодня, 04:34
Куликов забил «Филадельфии». У защитника 2+2 и «+8» в 15 матчах
сегодня, 02:17Видео
Дадонов сделал передачу в матче с «Виннипегом». У него 2+3 в 13 играх
сегодня, 01:30
Кузьменко набрал очки впервые за 7 матчей – передача против «Баффало». У него 1+7 в 15 играх
2сегодня, 01:18
Ларионов о 2:3 от «Салавата»: «В хоккее 2:0 – опасный счет. Могло быть и 5:0 после 2-го периода, но удаление вернуло соперника в игру. Это была одна из лучших игр «Торпедо»
1вчера, 21:50
Десятков об 1:3 от «Сочи»: «Игру предопределили спецбригады. Все то, что «Витязь» создавал, вратарь соперника почистил»
вчера, 21:07
Зубов о 3:1: «Рады, что наконец-то удалось преодолеть сопротивление «Витязя». Спецбригада подходяще сыграла, Серега Иванов подтащил»
1вчера, 21:00
Вайсфельд о Мичкове в запасе «Филадельфии»: «Если ты профессиональный спортсмен, то должен выполнять требования. Надеюсь, Матвей сделает правильные выводы»
1вчера, 20:35
Никитин о лидерстве «Локомотива»: «Сравнивать с чемпионским ЦСКА очень рано. Еще будут моменты, где не все будет хорошо. Это жизнь – физиология, синусоида»
1вчера, 20:22