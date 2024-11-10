Проворов забил 1-й гол в сезоне НХЛ. У него 4 блока и 2 потери за 27:30 с «Кингс»
Иван Проворов забил 1-й гол в сезоне НХЛ.
Защитник «Коламбуса» отметился заброшенной шайбой в матче с «Лос-Анджелесом» (2:5) в регулярном чемпионате.
В активе 27-летнего россиянина стало 4 (1+3) балла в 13 играх в сезоне при полезности «+3».
Сегодня Иван (27:30 – 2-е время в сезоне, 1:34 – в большинстве, 3:35 – в меньшинстве, «0») реализовал единственный бросок в створ (еще 2 – мимо), сделал 4 блока и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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