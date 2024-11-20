Варламов – вторая звезда матча с «Калгари». Голкипер «Айлендерс» отразил 30 бросков из 31
Семен Варламов признан второй звездой матча против «Калгари».
«Айлендерс» уступили «Флэймс» (1:2 Б) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Голкипер «островитян» Семен Варламов парировал 30 бросков соперника из 31.
В нынешнем сезоне российский вратарь провел 8 матчей, пропуская в среднем 2,60 шайбы и отражая 90,2% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости