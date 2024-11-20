Варламов – вторая звезда матча с «Калгари». Голкипер «Айлендерс» отразил 30 бросков из 31

Семен Варламов признан второй звездой матча против «Калгари».

«Айлендерс » уступили «Флэймс» (1:2 Б) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Голкипер «островитян» Семен Варламов парировал 30 бросков соперника из 31.

В нынешнем сезоне российский вратарь провел 8 матчей, пропуская в среднем 2,60 шайбы и отражая 90,2% бросков.