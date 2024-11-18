«Сент-Луис» поместил Капанена на драфт отказов. Форвард набрал 1 балл и «минус 6» в 10 матчах сезона НХЛ
«Сент-Луис» поместил Каспери Капанена на драфт отказов.
Если финский форвард пройдет эту процедуру, то клуб сможет отправить его в АХЛ.
В нынешнем сезоне Каспери Капанен набрал 1 (1+0) балл за результативность в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 6» и среднем игровом времени 11:19.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Эллиотта Фридмана
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