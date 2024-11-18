Макдэвид, Марчмент и Василевский – звезды недели в НХЛ. Вратарь «Тампы» пропустил 1 шайбу в 2 матчах

Андрей Василевский признан третьей звездой недели в НХЛ.

Лига определила лучших хоккеисто по итогам прошедшей недели.

Третьей звездой назван голкиперр «Тампы » Андрей Василевский , одержавший две победы в двух матчах, пропуская в среднем 0,50 шайбы и отражая 98,1% бросков. Россиянин пропустил одну шайбу в двух матчах против «Виннипега» (4:1) и «Нью-Джерси» (4:0), отразив 52 из 53 бросков.

Второй звездой стал нападающий «Далласа » Мэйсон Марчмент, который отметился 9 (4+5) баллами в 3 играх.

Первой звездой признан форвард «Эдмонтон » Коннор Макдэвид , набравший 8 (3+5) очков в 3 матчах.