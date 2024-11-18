Макдэвид, Марчмент и Василевский – звезды недели в НХЛ. Вратарь «Тампы» пропустил 1 шайбу в 2 матчах
Андрей Василевский признан третьей звездой недели в НХЛ.
Лига определила лучших хоккеисто по итогам прошедшей недели.
Третьей звездой назван голкиперр «Тампы» Андрей Василевский, одержавший две победы в двух матчах, пропуская в среднем 0,50 шайбы и отражая 98,1% бросков. Россиянин пропустил одну шайбу в двух матчах против «Виннипега» (4:1) и «Нью-Джерси» (4:0), отразив 52 из 53 бросков.
Второй звездой стал нападающий «Далласа» Мэйсон Марчмент, который отметился 9 (4+5) баллами в 3 играх.
Первой звездой признан форвард «Эдмонтон» Коннор Макдэвид, набравший 8 (3+5) очков в 3 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости