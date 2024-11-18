У Овечкина 11 голов в последних 10 матчах. Он стал 5-м игроком в истории НХЛ с 10+ шайбами в 10 играх в возрасте 39+ лет
Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (5:2).
На счету 39-летнего россиянина стало 23 (13+10) очка в 17 играх при полезности «+13». При этом в последних 10 играх на его счету 11 заброшенных шайб.
Ранее только 4 игрокам удавалось забросить 10+ шайб в 10 играх на любом отрезке регулярного чемпионата в возрасте 39 или более лет.
Это Горди Хоу (1968/69, «Детройт», 40 лет), Дин Прентайс (1972/73, «Миннесота Норт Старс», 40 лет), Джонни Бьюсик (1974/75 и 1975/76, «Бостон», 39 и 40 лет) и Теему Селянне (2010/11, «Анахайм», 40 лет).
Овечкин забил 864-й, 865-й и 866-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 28 шайб
Овечкин сделал 1-й хет-трик в НХЛ с декабря 2022 года и 31-й – в регулярках за карьеру. Он на 6-м месте в истории лиги по числу игр с 3+ шайбами
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