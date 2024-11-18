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У Овечкина 11 голов в последних 10 матчах. Он стал 5-м игроком в истории НХЛ с 10+ шайбами в 10 играх в возрасте 39+ лет

Александр Овечкин забил 11 голов в последних 10 матчах в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (5:2). 

На счету 39-летнего россиянина стало 23 (13+10) очка в 17 играх при полезности «+13». При этом в последних 10 играх на его счету 11 заброшенных шайб. 

Ранее только 4 игрокам удавалось забросить 10+ шайб в 10 играх на любом отрезке регулярного чемпионата в возрасте 39 или более лет. 

Это Горди Хоу (1968/69, «Детройт», 40 лет), Дин Прентайс (1972/73, «Миннесота Норт Старс», 40 лет), Джонни Бьюсик (1974/75 и 1975/76, «Бостон», 39 и 40 лет) и Теему Селянне (2010/11, «Анахайм», 40 лет). 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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