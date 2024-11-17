Максим Сушинский: «Спартак», как и СКА, играет в очень приятный хоккей – такие команды нравятся зрителям. Красно-белые играют очень комбинационно и интересно»

Максим Сушинский высказался относительно игры «Спартака» и СКА в КХЛ.

«Спартак », как и СКА , играет в очень приятный хоккей. Команда играет сама и дает играть соперникам. Поэтому мы видим такое большое количество голов.

Команды вроде СКА и «Спартака» нравятся зрителям.

Красно-белые много играют в атаку, бросают. «Спартак» играет очень комбинационно и интересно, мне нравится эта команда.

Поэтому мне всегда хочется смотреть хайлайты «Спартака» и СКА», – сказал бывший нападающий СКА Максим Сушинский .